Diretta Juve-Psg ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

PARIGI - Si chiude la fase a gironi di Champions League, con la Juve già matematicamente eliminata dalla corsa agli ottavi di finale. Nonostante la dura eliminazione, i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Psg con l'obiettivo di mantenere il terzo posto ed ottenere almeno la qualificazione in Europa League, insidiato dal Maccabi Haifa. La Juve è a pari punti (3) con gli israeliani, ma ha una miglior differenza reti: basterà dunque fare lo stesso numero di punti, con il Maccabi che sarà impegnato in casa contro il Benfica. Percorso da incubo per la squadra di Allegri, che si presenta all'ultima sfida del gruppo H con una sola vittoria e quattro sconfitte in cinque giornate. Davanti a sè troverà il Psg di Galtier a caccia dei tre punti per chiudere in testa al girone (al momento è a 11 punti insieme al Benfica ma con una miglior differenza reti). L'ultima volta, al Parco dei Principi, è finita 2-1 per i parigini con la doppietta di Mbappé e la rete di Mckennie.