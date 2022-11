Qualificazione Juve: in Europa League se... In quale caso è fuori da tutto

TORINO - Sta per calare il sipario sulla fase a gironi della Champions League , con la Juve che, nonostante la matematica eliminazione dagli ottavi, ha ancora un obiettivo da raggiungere. I bianconeri di Allegri (attualmente terzi) non hanno ancora assicurato la qualificazione in Europa League , con il Maccabi che può ancora sperare. La Juve giocherà l'ultima partita contro il Psg , che invece deve mantenere primo posto, conteso con il Benfica che se la vedrà proprio contro gli israeliani. Una doppia corsa dunque, primo e terzo posto, che verrà decisa solo alla fine di questa sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Di seguito, ecco tutte le combinazioni per il finale del gruppo H.

Juve, tutte le possibili combinazioni