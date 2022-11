Conte scatenato, l'esultanza pazzesca fa il giro del web

Conte: dalla serata-no al grande finale

Come detto, la serata per Conte non era iniziata bene. Squalificato, e quindi in tribuna, l'allenatore leccese aveva assistito al vantaggio del Marsiglia e a all'infortunio di Son Heung-Min al 29'. C'erano tutti gli ingredienti per una serata da incubo, con eliminazione dalla Champions League. Al 54', però, Lenglet di testa su assist di Perisic ha rimesso le cose a posto. Forse non soddisfatto comunque della prestazione dei suoi, Conte è rimasto gelido mentre tutto il Tottenham esultava al Velodrome.