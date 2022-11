Napoli, prima sconfitta stagionale. Il Liverpool vince 2-0. Gol e highlights

Il Napoli non riesce a fare filotto (dopo 5 vittori su 5 partite in Champions League), perde per la prima volta in questa stagione ma si qualifica agli ottavi di finale di Champions League chiudendo a pari punti con il Liverpool (15 totali) ma come prima in classifica in virtù della differenza reti negli scontri diretti. La squadra di Spalletti nonostante la bella partita disputata sul campo dei Reds perde per 2-0 grazie alle reti di Salah e Nunez (in pieno recupero). Nella seconda frazione di gioco il Napoli era riuscito a segnare grazie ad un gol di testa di Ostigard su assist di Kvarashveila ma il VAR ha annullato per un fuorigioco di pochi millimetri.