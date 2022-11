Juve-PSG, confronto Agnelli-Al Khelaifi: ecco cosa si sono detti

L’ultima, malinconica notte di Champions League per la Juventus per la stagione 2022-’23 ha posto sulla strada dei bianconeri la corazzata PSG, già qualificato agli ottavi di finale. All’andata, nella prima partita del girone, i francesi ebbero la meglio per 2-1 sulla squadra di Allegri , che ha poi compromesso le proprie chances di qualificazione perdendo due volte contro il Benfica e poi in casa del Maccabi Haifa.

Juve-PSG, notte di stelle e rimpianti

Come ogni partita di Champions, tuttavia, anche quella tra la Juve e i campioni di Francia è stata preceduta dal pranzo di gala tra le dirigenze dei due club. Un evento che nella fattispecie ha assunto contorni speciali dato che i due presidenti, Andrea Agnelli e Nasser Al-Khelaifi, sono agli opposti sul piano della politica sportiva. Da una parte uno dei fautori della Superlega insieme a Barcellona e Real Madrid, dall’altra colui che è subentrato proprio ad Agnelli alla guida dell’ECA, l’ente che riunisce i principali club europei, dopo che Agnelli ha sposato proprio il progetto Superlega, al quale ovviamente Al-Khelaifi si oppone fermamente.

Dialogo Agnelli-Al Khelaifi: Superlega e non solo

Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', comunque, il clima durante il pranzo tra Agnelli e l’omologo del PSG è stato all’insegna della cordialità, nonostante la Superlega sia stato proprio uno dei temi trattati durante la giornata. “Le grandi squadre vogliono sempre giocare contro altre grandi squadre” sarebbe stata una delle frasi pronunciate da Agnelli ad Al-Khelaifi, di fatto il manifesto programmatico della Superlega rispetto all’attuale Champions League. La replica del collega, dopo aver accolto l’amara confessione di Agnelli circa il fatto che lo scontro diretto dell’Allianz Stadium non abbia messo in palio per la Juve un posto tra le migliori 16 d’Europa, avrebbe riguardato il fatto che cili di vittorie e sconfitte, o comunque fasi non brillanti, è l’essenza del calcio. Come dire, le posizioni restano contraopposte. In attesa che magari le prove di dialogo tra Uefa e Superlega previste nei prossimi giorni possano portare al disgelo…