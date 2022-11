Sorteggio ottavi Champions: dove, quando e come vederli in tv e streaming

NYON (Svizzera) - Conto alla rovescia per Napoli , Inter e Milan in vista del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League . I partenopei sono passati come primi nel girone, le formazioni meneghine come seconde, ma andiamo a vedere cosa accadrà.

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 7 novembre a Nyon, nella Casa del Calcio Europeo . Si partirà alle 12 e sarà possibile seguire in streaming gli accoppiamenti collegandosi con il sito della UEFA.

Le regole e i paletti per gli accoppiamenti

Saranno 16 le squadre a finire nell'urna di Nyon, quelle che hanno passato la fase a gironi. Le prime saranno teste di serie. Ovviamente, in questa fase, non potranno affrontarsi squadre della stessa Nazione e squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi. Le gare di andata si giocheranno il 14/15/21/22 febbraio, quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo, con le teste di serie che disputeranno il match di ritorno in casa. I gol in trasferta ormai non valgono più, sarà la differenza reti nello scontro diretto a decidere la qualificazione, in caso di parità scatteranno i tempi supplementari ed eventualmente i rigori.