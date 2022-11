Lo sfogo di Ibra diventa virale: "Se non l'hai sentito da me, non parlare"

Ieri al termine della partita di Champions League vinta per 4-0 dal Milan contro il Salisburgo le telecamere di Amazon Prime Video hanno catturato uno sfogo di Ibrahimovic: “E non andare in giro a parlare che io non gioco - dice l’attaccante svedese -. non devi parlare! se non l’hai sentito da me non devi parlare!”. La ricostruzione dei fatti fa pensare che fosse rivolto a chi aveva parlato dell’eventualità di un suo ritiro imminente.