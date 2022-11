Sorteggio Champions diretta: le avversarie di Napoli, Milan e Inter

NYON (SVIZZERA) - Definito il quadro degli ottavi di finale della Champions League, con gli accoppiamenti 'disegnati' dal sortggio andato in scena nella 'Casa del Calcio Europeo', sede dell'Uefa a Nyon (Svizzera) . Sfide difficili toccheranno a Napoli, Milan e Inter che hanno però evitato il Psg di Messi (nel caso dei partenopei che pescano l' Eintracht ) e altre corazzate del calcio europeo (c'è il Porto per i nerazzurri di Inzaghi mentre ai rossoneri di Pioli tocca il Tottenham ).

12:54

Napoli, il commento di Spalletti

Per conto del Napoli ha parlato Luciano Spalletti, le cui dichiarazioni sono state postate dal club azzurro sul sito ufficiale e sui propri profili social: "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere - ammette l'allenatore dei partenopei -. Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile".

12:46

Il tabellone degli ottavi

Lipsia-Manchester City

Bruges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Psg-Bayern Monaco

12:39

Inter, parla Zanetti

C'è Javier Zanetti a commentare il sorteggio dell'Inter, che ha pescato il Porto: "C'è grande rispetto per i portoghesi, perché non si arriva primi per caso in un girone di Champions League - dice il dirigente ed ex capitano nerazzurro -. Conosco bene Coincecao che è stato un mio compagno e sarà una partita difficile, da preparare al meglio". LEGGI TUTTO

12:33

Milan, Baresi ottimista

A commentare il sorteggio per conto del Milan (che è ha pescato il Tottenham di Antonio Conte) è Franco Baresi: "Il passaggio del turno era un obiettivo e non un traguardo - dice il dirigente ed ex capitano rossonero -. Siamo pronti a stupire ancora, Conte conosce il nostro campionato e noi, dunque non sarà facile, ma la squadra è matura e se la può giocare".

12:22

All'Inter tocca il Porto

Sarà il Porto l'avversaria dell'Inter negli ottavi di finale della Champions League. A chiudere il quadro la sfida tra Psg e Bayern Monaco e quella tra Borussia Dortmund e Chelsea.

12:19

C'è l'Eintracht per il Napoli

Definito anche l'accoppiamento del Napoli: per la squadra di Spalletti agli ottavi ci sono i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

12:17

Il Milan pesca il Tottenham

Ci sarà Antonio Conte sulla strada del Milan, che ha pescato infatti il Tottenham allenata dall'ex tecnico di Juve e Inter.

12:15

Bruges-Benfica e Liverpool-Real

Si prosegue con il sorteggio: il Bruges pesca il Benfica, per il Liverpool c'è il Real Madrid

12:13

Via al sorteggio, City con il Lipsia

Inizia il sorteggio a Nyon: quella del Lipsia (non testa di serie) è la prima palla pescata. I tedeschi affronteranno il Manchester City.

12:09

Sul palco Marchetti e poi Altintop

Ha preso la parola l'italiano Giorgio Marchetti vice segretario generale dell'Uefa che presenta il programma degli ottavi, con 16 squadre ancora in corsa verso la finale di Istanbul. Ambasciatore della finale l'ex calciatore turco Hamit Altintop, chiamato ora sul palco.

12:04

Via alla cerimonia

Ci siamo: iniziata a Nyon (Svizzera) la cerimonia del sorteggio che nella Casa Europea del Calcio (sede della Uefa) definirà gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League.

11:57

Le top 16 d'Europa

Sono 16 le squadre rimaste in corsa in Champions League (tutto sul sorteggio degli ottavi): Napoli, Bayern, Chelsea, Manchester City, Porto, Tottenham, Real Madrid e Benfica come prime dei gironi (teste di serie); poi Liverpool, Inter, Milan, Borussia Dortmund, Bruges, Eintracht Francoforte, Lipsia e Paris Saint-Germain come seconde classificate.

11:45

Spalletti 'vola alto'

Forte del primato con cui ha chiuso il proprio girone davanti al Liverpool, il Napoli ora fa paura alle big d'Europa e Luciano Spalletti non si è nascosto prima del sorteggio degli ottavi: "Non vogliamo partite facili" il messaggio lanciato dal tecnico azzurro. GUARDA IL VIDEO

11:35

I rischi per le italiane

Fiato sospeso per le italiane, che tra poco conosceranno il nome delle loro rivali negli ottavi di finale. Spauracchio Messi per il Napoli (che è tra le teste di serie), mentre le milanesi temono le inglesi. LEGGI TUTTO

Nyon (Svizzera), Cadel Calcio Europeo