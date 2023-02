Milan-Tottenham 1-0 diretta: la sblocca subito Brahim Diaz!

MILANO - Nel giorno di San Valentino torna la Champions League con i primi match di andata degli ottavi di finale e a San Siro va in scena la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Tottenham di Antonio Conte . I rossoneri sono reduci dal rinfrancante successo sul Torino, dopo un avvio di 2023 da incubo, nel quale sono usciti dalla Coppa Italia e hanno perso contatto dal Napoli, retrocedendo in classifica. Gli spurs, dopo il successo sul Manchester City, sono incappati nel week end in un brutto ko a Leicester e hanno incassato il grave infortunio di Bentancur , che si aggiunge alla squalifica di Hojbjerg, per un centrocampo da rivoluzionare, e al forfait del portiere titolare Lloris.

21:30

30' - Assedio degli Spurs: Milan rintanato

Con il passare dei minuti aumenta la pressione inglese e il Milan continua a concedere metri e calci piazzati: Tottenham a tratti asfissiante e rossoneri che si salvano come riescono, mentre latitano le ripartenze, spesso senza costrutto.

21:25

25' - Resta in pressione il Tottenham: Dier pericoloso

La squadra di Conte ha decisamente reagito allo svantaggio, spostando decisamente in avanti la linea di gioco. Milan che si dispone in difesa e che cerca di concedere poco, anche se sui calci piazzati restano pericolosi gli Spurs: Dier di testa non va lontanissimo dalla porta di Tatarusanu.

21:20

20' - Preoccupazione per Kjaer

C'è movimento sulla panchina del Milan: Kjaer è rimasto a lungo a terra e anche se ora sembra essere tornato a disposizione, Pioli ha già chiamato Gabbia, sollecitandolo ad intensificare il il riscaldamento. I rossoneri hanno già perso Tomori nel prepartita.

21:15

15' - San Siro è una bolgia: Milan che regge l'urto

Immediata la reazione degli inglesi, che provano subito a rimettere in piedi il risultato: rossoneri compatti e concentrati, il pubblico fa il resto. Atmosfera assordante. San Siro è una bolgia.

21:08

8' - Milan in vantaggio! Brahim Diaz la mette dentro!

Rossoneri in vantaggio al primo affondo! Theo Hernandez costringe Forster al miracolo, Brahim Diaz ribadisce in rete dopo il secondo prodigioso intervento del portiere degli Spurs per l'1-0 del Milan!

21:00

1' - Si parte dopo il minuto di silenzio per Turchia e Siria

Si parte a San Siro! Prima il minuto di silenzio dedicato alle troppe vittime del tremendo sisma che ha colpito Turchia e Siria negli scorsi giorni.

20:55

Tutto pronto a San Siro: "Non ti ho tradito"

Squadre in campo e tutto pronto a San Siro, dove tra qualche minuto fischierà l'inizio del match il signor Sandro Scharer. "Non ti ho tradito" la dedica di San Valentino della Curva Rossonera, che rivendica il suo primo amore.

20:50

Maldini non si nasconde: "Milan malato e gap importante"

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Milan e Tottenham, ai microfoni di Mediaset, un Paolo Maldini "nudo e crudo": "L'Europa è difficile e mette a nudo il gap economicamente importante che coinvolge attualmente i club italiani. Quella di stasera è una squadra leggermente malata rispetto a quella che ha vinto lo Scudetto, ma io lo avevo detto in momenti non sospetti: esistono sempre degli alti e dei bassi nel cosrso di una stagione, Ne ho parlato anche con Cardinale e gli ho spiegato che le aspettative dopo la vittoria del campionato sono diventate importanti. Siamo consapevoli di avere sulle spalle grandi responsabilità. La squadra è consapevole e non si snaturerà, restemo aggressivi e vogliosi di fare risultato".

20:30

Giroud e Perisic, numeri da Champions

I numeri parlano chiaro, due dei giocatori più attesi questa sera saranno, letteralmente conti alla mano, Olivier Giroud e Ivan Perisic. L'attaccante francese è stato coinvolto in sei gol in questa Champions League (quattro reti e due assist), mentre il croato ex Inter ha fornito tre assist in cinque presenze con il Tottenham.

20:25

Il paradosso dei centrocampisti "spariti"

Statistica "ironica": i tre giocatori che hanno recuperato più palloni nel terzo centrale di campo in questa stagione di Champions League giocano nel Milan e nel Tottenham. Rodrigo Bentancur (34), Ismaël Bennacer (32) e Pierre-Emile Højbjerg (31), tutti e tre assenti in questa andata degli ottavi di finale, per squalifica o infortunio.

20:15

Milan-Tottenham, i precedenti

La sfida di stasera sarà il quinto match ufficiale tra Milan e Tottenham: gli Spurs sono imbattuti nei quattro precedenti incontri (due vittorie, due pareggi). L'ultimo confronto tra le due squadre risale alla Champions League 2010/2011, quando proprio agli ottavi di finale si imposero gli inglesi con il punteggio complessivo di 1-0: fu decisiva la rete di Peter Crouch, realizzata nella sfida d'andata a San Siro. Complessivamente tra Milan e Inter il Tottenham ha giocato tre gare al Meazza in Champions League, e l'unica vittoria è arrivata contro i rossoneri (due ko con i nerazzurri).

20:12

Conte "bestia nera" dei rossoneri

Antonio Conte ha ottenuto otto successi nelle ultime nove sfide da allenatore contro il Milan, giocate tra il 2013 e il 2021. Il mister leccese in particolare ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Diavolo, senza mai subire reti (2-0 nel 2014, 2-0 nel 2019 e 3-0 nel 2021, tutte sfide di Serie A).

20:00

Tomori in tribuna: il motivo

Non c'è a sorpresa Tomori nell'undici titolare scelto da Pioli, al suo posto Kjaer. Il centrale ex Chelsea, spedito in tribuna, non è ancora al 100% e per precauzione il tecnico rossonero preferisce non rischiarlo.

19:45

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Conte.

19:30

Torna la Champions League: monta l'attesa a San Siro

Cancelli aperti e pubblico delle grandi occasioni a San Siro per il ritorno della Champions League: Milan-Tottenham apre gli ottavi di finale e gli spalti del Meazza si coloreranno di rossonero in tutti i settori per caricare la squadra di Pioli.

Stadio Giuseppe Meazza (Milano)