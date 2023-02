Prezzo biglietto troppo caro, lo striscione dei tifosi del Bayern contro il Psg è virale sui social

Il precedente

Nel mirino dei sostenitori tedeschi il prezzo del biglietto, ritenuto troppo caro: "70 euro? Non siamo ancora Neymar. 20 euro sono sufficienti. F*** PSG" è il testo che si legge in un'immagine ben presto divenuta virale sui social, dove c'è chi ha notato un precedente. Il 27 settembre 2017 infatti, sempre a Parigi e in occasione di una sfida di Champions contro il Psg (che quella volta vinse 3-0 con gol di Dani Alves, Cavani e proprio Neymar), i tifosi del Bayern esposero uno striscione quasi identico: "75 euro a biglietto? Non siamo Neymar. I prezzi devono essere ragionevoli". Cinque anni e mezzo dopo dunque un calo di 5 euro, uno 'sconto' che evidentemente non accontenta i sostenitori bavaresi.