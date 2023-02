Kolo Muani, chi è l'anti Osimhen di Eintracht-Napoli: un clamoroso errore continua a perseguitarlo

BERLINO - «Per la prima volta l’Eintracht è negli ottavi e vogliamo andare avanti. Ci attende una gara straordinaria, con due squadre in forma e un’atmosfera stupenda nel nostro stadio esaurito. Sicuramente il Napoli è forte, ma anche noi stiamo bene. Siamo molto stabili e giocheremo per vincere». Con questo proclama, Oliver Glasner sfida “la grande bellezza” per dirla con l’ammirazione della stampa francofortese per la capolista della Serie A. È passato da poco mezzogiorno. Al fianco dell’allenatore austriaco, in conferenza stampa, Mario Götze sfoggia il sorriso delle grandi occasioni: «Davanti al nostro pubblico abbiamo una grande opportunità. Nella fase a gironi abbiamo imparato parecchio. Ci siamo meritati queste due partite col Napoli. L’esperienza è importante, ma deciderà la forma del momento». Glasner non si fa abbagliare dall’attacco di Spalletti: «Sarebbe un errore ridurre alla fase offensiva la forza del Napoli. Hanno uno straordinario equilibrio collettivo e incassano pochissimi gol. Il Napoli ha un gioco anti-italiano, molto offensivo, con pressing aggressivo e difensori di qualità. Mi ha impressionato il coreano Kim». Glasner non ci sta a firmare per un pareggio: «Oggi dico di no. In questa stagione Inter e Liverpool hanno dimostrato che il Napoli non è imbattibile».