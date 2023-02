La moviola di Eintracht-Napoli: l'arbitro Dias tiene in pugno la partita

Si discute il rosso per Kolo Muani, Dias la tiene (come AVAR il pessimo Pinheiro, quello di Juve-Nantes).

Che rebus

Entrata di Kolo Muani, in dinamica è più giallo che rosso: colpisce il pallone, finisce per inerzia sopra la caviglia di Anguissa. Dias opta per l’espulsione, non un errore al 100% (infatti il VAR tace), in Italia è giallo.

Netto

Facile il rigore per il Napoli: Bota colpisce con un calcione Osimhen senza trovare il pallone.

Che occhio!

Bravo l’assistente Ribeiro: sullo 0-1 Jakic tiene in gioco Osimhen, che un minuto dopo è di mezza figura oltre la linea del pallone, offside.

No penalty

Kolo Muani stretto fra Kim e Zielinski: nulla. Trapp respinge sul braccio destro di Jakic attaccato al corpo, poi spalla destra il tiro di Rrahmani: no penalty.

Errore

Olivera colpisce l’arbitro che serve inconsapevolmente Zielinski: l’azione si doveva fermare perché: a) il tocco dell’arbitro favorisce un’azione d’attacco importante; b) Zielinski è in offside sul tocco di Oliveira.

VAR: Martins (Por) 6

Solo conferme.