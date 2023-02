Richards traduce Lukaku: la reazione di Henry e Carragher è esilarante

Richards show in studio: traduce Lukaku...

La giornalista che conduceva il programma sulle partite di Champions League ha infatti chiesto all'ex difensore della Fiorentina (ha indossato la maglia viola nella stagione 2014/15, ndr) e del Manchester City di tradurre l'intervista rilasciata da Romelu Lukaku, in italiano, ad 'Amazon Prime'. Il 34enne difensore non si è sottratto alla prova, suscitando la reazione divertita di Henry e Carragher. La traduzione di Richards non è stata alla lettera, anche a causa delle continui buffetti messi in atto dai due ex giocatori che hanno cercato in tutti i modi di disturbare l'ex difensore. Al termine dell'intervista, Richards ha ironicamente esclamato: "Il mio è un italiano brillante", scatenando le risate dei presenti in studio.