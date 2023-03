Bayern Monaco-Psg diretta: ora LIVE la partita di oggi

MONACO DI BAVIERA (Germania) - C'è molto in palio all'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco ospita il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi di Nagelsmann partono dal prezioso vantaggio dell'andata, vinta 1-0 a Parigi grazie a un gol di Coman. Dall'altra parte però la formazione francese di Galtier non può permettersi di uscire ora dalla Champions, tanto che lo stesso allenatore del Psg potrebbe rischiare il posto in caso di eliminazione. Il fischio d'inizio del match, affidato all'arbitro italiano Orsato, è fissato alle 21.