Giroud e il siparietto in diretta tv sui capelli: "Vi dico quanto spendo a settimana"

LONDRA (INGHILTERRA) - La gara pareggiata sul campo del Tottenham non è stata delle più agevoli per Olivier Giroud , che ha avuto poche occasioni per pungere ed è stato piuttosto chiamato a battagliare con i difensori degli 'Spurs' e a lavorare per la squadra, ma la qualificazione del suo Milan ai quarti di finale di Champions League ripaga il centravanti francese di tutti i sacrifici e a fine partita anche lui può lasciarsi andare ai festeggiamenti.

La sfida dell'acconciatura

Gioia e soddisfazione che l'attaccante rossonero non ha poi nascosto davanti alle telecamere, come successo ad esempio durante il collegamento con 'CBS Sports Golazo', che lo ha visto protagonista di un simpatico siparietto con l'ex calciatore inglese Micah Richards. A innescarlo la conduttrice in studio, che lancia una sfida su chi abbia tra i due la miglior pettinatura: "Micah spende 600 dollari a settimana per la sua acconciatura, tu invece quanto?" è la domanda rivolta a Giroud. "Io non così tanto - la risposta divertita di un divertito Giroud - vince Micah".