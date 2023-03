Bergomi dopo l'Inter: "Se esce questo sorteggio, non faccio la telecronaca"

Nel postpartita del match di Champions League tra Porto e Inter, che ha visto i nerazzurri qualificarsi agli ottavi di finale, in diretta su Sky va in onda il botta e risposta tra l'ex bandiera nerazzurra Giuseppe Bergomi e il giornalista e opinionista Paolo Condò, che scherzano, ma non troppo, sul sorteggio di venerdì a Nyon. A Condò che auspica un derby meneghino con il Milan, Bergomi risponde senza mezzi termini: "Se uscisse questo sorteggio mi rifiuterò di fare la telecronaca". Quando il tifoso prende il sopravvento sul professionista.