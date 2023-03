Osimhen, salto record per il secondo gol: il Napoli vola in Champions

NAPOLI - Il Napoli vola ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Il netto 3-0 con il quale gli azzurri hanno surclassato l' Eintracht Francoforte porta la firma, indelebile, di Victor Osimhen : il centravanti nigeriano ha messo a segno una doppietta (oltre al rigore di Zielinski) che ha permesso alla squadra di Spalletti di archiviare la pratica tedesca senza troppi patemi. Ciò che però ha incantato i presenti al ' Maradona ' è stata la prima marcatura del centravanti azzurro: uno stacco imperioso che non ha lasciato scampo a Trapp e che ha letteralmente stregato i compagni di squadra.

Osimhen, che gol: la reazione di Anguissa

Siamo al tramonto del primo tempo quando Politano pennella un traversone dentro l'area di rigore. Osimhen sale in cielo, a ben 2 metri e 40, rimanendo sospeso in aria per qualche secondo e impatta il pallone con una frustata di testa che fa esplodere di gioia il 'Maradona'. Un gol da sogno, che ha lasciato di sasso non solo la retroguardia dell'Eintracht ma soprattutto i propri compagni, Anguissa su tutti. Il centrocampista camerunese ha ammirato con stupore e incredulità la rete del nigeriano: l'ex Fulham ha dovuto sgranare gli occhi per rendersi conto che era tutto vero.