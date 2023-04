Milan-Napoli dove vederla in tv

Partita: Milan-Napoli

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Prime Video

Pay TV Streaming: Prime Video

Milan-Napoli orari e canali

Milan-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro, e sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV

Milan-Napoli, sarà trasmesso da Amazon Prime Video, attraverso l'app scaricabile su smart TV.

Milan-Napoli dove vederla in streaming

La partita tra Milan e Napoli di Champions League si potrà seguire anche in streaming su Prime Video, attraverso l'app di Amazon disponibile per dispositivi mobili, come smartphone, tablet e computer. La partita si potrà seguire in streaming anche gratis attivando il periodo di prova di 30 giorni su Prime Video.

Milan-Napoli in Diretta: la cronaca

Milan e Napoli si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Sarà il primo incontro tra i due club italiani in una competizione europea. Il Milan ha perso solo uno dei suoi derby italiani in Europa (4V, 4N), mentre il Napoli ha registrato una vittoria e una sconfitta contro altre formazioni italiane in competizioni europee. Agli ottavi il Milan ha avuto la meglio del Tottenham, mentre il Napoli ha eliminato i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Milan-Napoli, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; B. Diaz, Bennacer, Leao; Giroud . Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,. Zielinski; Lozano, Elmas, Kavratskhelia. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Kovacs (Romania).

ASSISTENTI: Marinescu e Artene (Romania).

IV UOMO: Fesnic (Romania)

VAR: Dankert (Germania)

AVAR: Fritz (Germania)

Milan-Napoli segui la diretta sul nostro sito