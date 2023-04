Champions League, Milan-Inter in semifinale: quando si giocano i due derby. Date e orari

Le date delle semifinali

Per quanto riguarda il derby di Milano, saranno i rossoneri di Stefano Pioli a giocare "in casa" il primo round a San Siro per far poi "visita" ai nerazzurri di Simone Inzaghi (sempre al 'Meazza') sette giorni dopo. Le semifinali di andata sono in programma alle ore 21 di martedì 9 maggio (Real Madrid-Manchester City) e mercoledì 10 maggio (Milan-Inter), mentre quelle di ritorno sono previste la settimana successiva, alle ore 21 di martedì 16 maggio (Inter-Milan) e mercoledì 17 maggio (Manchester City-Real Madrid).