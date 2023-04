Champions, Milan-Inter in semifinale. Dopo 6 anni in finale un'italiana

ROMA - Era una speranza e c’era un’ottima possibilità che potesse accadere fin dai sorteggi, da questa sera è realtà. E' tutto vero infatti, una squadra italiana sarà in finale di Champions League dopo 6 anni dall’ultima volta (l'ultima fu la Juve nel 2017). E sarà una delle due milanesi ad accedervi. Dopo il passaggio del turno del Milan ai danni del Napoli maturato ieri sera, anche l'Inter di Simone Inzaghi ha staccato il pass per la semifinale che giocherà proprio contro i rossoneri di Stefano Pioli, in un derby europeo da brividi. Dopo il 3-3 contro il Benfica quindi, i nerazzurri dopo 13 anni tornano tra le migliori 4 squadre d'Europa.