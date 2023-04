Finale Champions, Europa League e Conference: biglietti in vendita, i prezzi

"La vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni UEFA maschili per club è iniziata esclusivamente su UEFA.com/tickets/ e proseguirà fino alle 14:00 CEST del 28 aprile". È quanto si legge sul sito dell'Uefa, che ha comunicato la messa in vendita dei tagliandi per le grandi finali europee di Champions League, Europa League e Conference League , fornendo informazioni precise anche per quanto riguarda i prezzi dei biglietti.

Prezzi finale Champions League

La finale di UEFA Champions League 2023 si giocherà all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, Turchia, sabato 10 giugno alle 21:00 CEST (22:00 ora locale).

Un totale di 47.200 biglietti su 72.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 20.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi saranno messi in vendita tramite UEFA.com/tickets. I richiedenti estratti saranno avvisati via email e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

I prezzi dei biglietti per il pubblico generico sono:

Categoria 4: €70; Categoria 3: €180; Categoria 2: €490; Categoria 1: €690

I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 70 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l'accompagnatore).

Prezzi finale Europa League

La finale della UEFA Europa League 2023 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, mercoledì 31 maggio alle 21:00 CEST.

Un totale di 46.800 biglietti su 63.000 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 15.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi saranno messi in vendita tramite UEFA.com/tickets. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

Il prezzo dei biglietti per il pubblico generico è:

Categoria 4: €40; Categoria 3: €65; Categoria 2: €100; Categoria 1: €150

I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 40 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l'accompagnatore).

Roma-Bayer Leverkusen: già 14 mila biglietti venduti!

La Roma ha sbattuto fuori il Feyenoord ed ha conquistato la semifinale di Europa League, da giocare contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. L'andata si disputerà all'Olimpico l'11 maggio (ritorno il 18) e per quella data è già boom di biglietti venduti: durante la notte sono stati staccati già 14 mila tagliandi in circa 12 ore di vendita totali. Entusiasmo pazzesco per la squadra di Mourinho.