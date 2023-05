Di Canio e la frase su Totti in diretta tv: "Faccio un paragone con De Bruyne"

Nel postpartita della semifinale di Champions tra Real e Manchester, il commentatore tv di Sky, Paolo Di Canio, si è soffermato sul bellissimo gol di De Bruyne, che ha vivisezionato nell'esecuzione del calcio e che gli ha ispirato il paragone con un illustre campione del passato, lo storico capitano della Roma, Francesco Totti: "De Bruyne ha calciato una palla con qualità di esterno quasi collo, la palla parte dritta e arriva quasi a filo d’erba. Mi ha ricordato, per come ha fatto saltare la gamba d’appoggio, Totti, che quando la palla gli arrivava in diagonale, calciava di esterno in modo imparabile".