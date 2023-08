Girone Champions Lazio: tutte le avversarie dopo i sorteggi

ROMA - L'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo ha sentenziato : la Lazio nel gruppo E con avversari del calibro Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic. I biancocelesti, in terza fascia nella fase di sorteggio, possono sorridere dopo aver pescato avversarie alla portata. Sfida super affascinante con il Cholo Simeone , ex biancoceleste che non ha mai dimenticato la sua esperienza laziale. Le date dei match: 9/20 settembre 2023, 3/4 ottobre 2023, 24/25 ottobre 2023, 7/8 novembre 2023, 28/29 novembre 2023, 12/13 dicembre 2023

Lazio, i precedenti con le avversarie di Champions

La sfida più affascinate di questa Champions, per la Lazio, è sicuramente quella con l’Atletico Madrid dell’ex Simeone. Sono dieci i precedenti totali tra le due squadre. Gli ultimi il 16 e 23 febbraio 2012 nei sedicesimi di Europa League con il Cholo già in panchina con i Colchoneros. Un 3-1 all’andata all’Olimpico e 1-0 rimediato a Madrid. Un ultimo precedente amaro con l’uscita dalla competizione. Con il Feyenoord i precedenti invece sono freschissimi. Ultima fase a gironi d’Europa League: 4-2 all’Olimpico l’8 settembre 2022 e il ritorno al De Kuip vinto per 1-0 il 3 novembre del 2022. Con il Celtic 4 precedenti totali e anche qui per le ultime partite basta andare indietro solo di qualche anno. Doppia sconfitta (2-1 e 1-2) nell’autunno del 2019 sempre in Europa League. I primi due incontri tra Lazio e Celtic risultano addirittura al 1950 (due amichevoli).