Lazio, emozione Simeone: il tributo dei tifosi e lo striscione per il Cholo prima della Champions

ROMA - Amore puro quello tra i tifosi della Lazio e Simeone. Il Cholo torna all’Olimpico e l’accoglienza è super da parte dei tifosi. In Curva Nord, poco prima del fischio d’inizio del match di Champions League con l’Atletico Madrid, ecco lo striscione per lui: “Roma e la Lazio saranno sempre casa tua. Bentornato Cholo, nostro campione d'Italia”. Poi il coro dai toni vintage, usato già anni fa. L’allenatore già ieri in conferenza aveva parlato di una partita speciale: “Mi viene la pelle d'oca ricordando gli anni in cui i tifosi mi amavano tantissimo e mi davano sempre tanto calore. Sono stati anni di calcio ben giocato qui e abbiamo vinto tanto insieme". Amore vero da una vita.