Lazio-Atletico Madrid: gli highlights della partita di Champions League

ROMA - È stata una partita a dir poco emozionante, decisa da una rete all'ultimo secondo di Ivan Provedel , che - dopo aver compiuto un vero e proprio miracolo su Lino - ha cambiato area di riferimento per segnare di testa e consentire alla Lazio di uscire con un punto dal match all'Olimpico contro l'Atletico Madrid.

Lazio-Atletico Madrid, gli highlights della partita

Un pareggio che vale quanto "un atto di giustizia" per Sarri, perché per la sua Lazio perdere per la rete di Barrios al 29' (su deviazione netta di Kamada) sarebbe stata una punizione troppo severa alla luce della prestazione sfoderata contro il "Cholo"Simeone. Ecco tutte le azioni salienti del match.