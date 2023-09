Napoli, le pagelle: notte grigia per Kvara, Di Lorenzo capitano vero

Garcia (all.) 6

Il sospirone di sollievo dopo il gol dell’1-0 del capitano è il simbolo del suo momento. Nel primo tempo si vede qualcosa di buono nella produzione offensiva, ma nella ripresa il Napoli sparisce. E in genere balla troppo in fase difensiva. Poi, l’autogol che dal buio tira fuori 3 punti d’oro. Ma i problemi restano.

Meret 6

Si comincia e si tuffa per negare il gol a Horta. Nulla da fare sul pari.

Di Lorenzo 7,5

Un capitano. Vero: partita super in entrambe le fasi, gol da attaccante con il sinistro (mica il piede forte). Un altro l’aveva sfiorato di testa, strozzato da Matheus e dal palo, e mette anche Zielinski davanti alla porta. È lui, il più pericoloso con Osi. E non è una novità. Rrahmani sv Recuperato al volo dall’affaticamento che l’ha escluso a Genova e poi riperso dopo 12 minuti. Sente un fastidio e si ferma. Spera in tempo.

Ostigard (13’ pt) 4,5

Seconda di fila dopo il Genoa con sbavature e un paio di errori da rosso marcatissimo. Tipo sul gol dell’1-1: esce altissimo per marcare e crea la voragine in mezzo.

Juan Jesus 5

Comincia con l’ansia dei tagli di Dialò, che in effetti lo taglia fuori un po’ di volte, e finisce con la certezza di aver perso Bruma sul gol. A disagio è anche su Abel e Horta.

Olivera 5,5

Dialò è una spina conficcata nella carne. E non è l’unica: guarda Zalazar crossare, per dirna una.