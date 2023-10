Diretta conferenza Sarri: segui le parole del tecnico della Lazio LIVE

GLASGOW - Momento particolare in casa Lazio, serve vincere in Champions per ritrovare fiducia e serenità. L'avvio in campionato è stato deludente, in Europa invece quell'1-1 contro l'Atletico Madrid con la rete di Provedel all'ultimo secondo ha il sapore di una vittoria. Ora c'è il Celtic in Scozia. Maurizio Sarri e Ciro Immobile interverranno in conferenza stampa alle 19:00 italiane dal Celtic Park per presentare la gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

19:30

Sarri e la conferenza: slitta l'orario

La conferenza stampa di Sarri e Immobile, prevista per le ore 19, inizierà in ritardo. La squadra deve ancora arrivare a Celtic Park.

19:15

Le parole del tecnico del Celtic in conferenza

"Penso che la ricetta per noi domani, soprattutto a questi livelli, sia il coraggio. Devi essere coraggioso, devi avere quel coraggio e quella convinzione per giocare come vuoi giocare. Non ho dubbi che i miei giocatori dal fischio d'inizio saranno pronti a dare il massimo. E se possiamo andare a giocare con quella convinzione e quel coraggio, allora abbiamo grandi possibilità di ottenere un ottimo risultato". Così Rodgers, tecnico del Celtic, in conferenza stampa prima del match contro la Lazio.

19:00

I precedenti con il Celtic

Caccia alla prima. La Lazio si prepara all'esame Celtic, per la seconda giornata del campionato di UEFA Champions League.I precedenti finora non aiutano: gli scozzesi finora hanno vinto entrambi i match contro i biancocelesti, datati alla UEFA Europa League della stagione 2019/2020. La Lazio perse 2-1 andata e ritorno, prima in Scozia e poi all'Olimpico, nonostante l'iniziale vantaggio prima con Lazzari e poi con Immobile.

18:45

I numeri della Lazio in Champions

Una vittoria manca da 20 anni. La Lazio affronta il Celtic e va a caccia di un successo esterno in UEFA Champions League. L'ultima volta risale allo 0-2 del 16 settembre 2003, quando i biancocelesti, all`epoca guidati da Mancini, espugnarono il campo del Besiktas grazie ai gol di Stam e Fiore. Al contrario, il Celtic non perde in casa dall`11 ottobre 2022, piegato dal blitz del Lipsia.

18:15

Lazio, vincere in Europa è obbligatorio

Momento grigio per la Lazio. La sconfitta con il Milan ha aperto definitivamente la crisi di inizio stagione. Pochi i punti in campionato, 7 fin qui in 7 partite. E allora c'è la Champions con la sfida al Celtic per provare a vincere e far tornare i sorrisi. A breve Sarri e Immobile parleranno in conferenza stampa.

Glasgow - Sala stampa Celtic Park