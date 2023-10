Pagelle Napoli-Real Madrid: per Osimhen letargo e sveglia, Kvara solo a tratti

Anche lui non riesce a sfatare il tabù Real, ma il Napoli ha giocato quasi sempre alla pari (50% il possesso). Molto meglio nel secondo tempo, quando alza il baricentro e libera un po’ Anguissa e Lobotka. Se Politano e Zielinski erano distrutti, d’accordo, altrimenti sono cambi che non convincono.

Meret 6

Capisce subito che la noche è dura quando al 6’ piomba Rodrygo: buona respinta. Senza colpe sui gol, ma con merito ancora su Rodrygo nel secondo tempo (e dice grazie a Bellingham: testa fuori a porta vuota). Poi, però, Valverde spara una saetta micidiale e lo inchioda tra rete e traversa. Con la beffa dell’autogol.

Di Lorenzo 5

Per 27 minuti è ovunque e non sbaglia neanche l’aria da respirare. E anzi la toglie a Vinicius e va pure a infastidire Bellingham. Jude che però non ci può credere quando il capitano gli regala il pallone più comodo da servire a Vinicius per l’1-1. Che dolore. Ma rialza subito la testa e riparte.

Ostigard 6,5

Ottobre è il suo mese Champions in fatto di gol: va in cielo è piazza una schiacciata da Nba. Secondo graffio dopo quello ai Rangers, a ottobre 2022. Poi, però, Bellingham lo infila. E ancora. E non basta andare a prenderlo alto ringhiando. Lui, però, non si sfalda e sfiora il 3-3 nel recupero.