Lazio, Pedro: "Inizio difficile, ma abbiamo cambiato tanto. Con l'Atalanta..."

GLASGOW - "Per me questa è una notte speciale, soprattutto per un altro gol importante. Abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti contenti". L'urlo di Pedro risuona ancora dentro Celtic Park. Lo spagnolo decisivo contro gli scozzesi con la rete del 2-1 finale in pieno recupero. Lui di Champions se ne intende e a Mediaset ha commentato: "Questa è una vittoria molto pesante per noi. I giocatori nuovi stanno facendo bene, stiamo cambiando tanto, ce lo impone anche il calendario, ma tutti siamo a disposizione e stiamo crescendo, quello di questa sera è un segnale importante. Non abbiamo iniziato bene, ma oggi era fondamentale fare qui tre punti, vincere in trasferta è importante, ora abbiamo 4 punti. Atalanta? Parita molto difficile, dovremo recuperare le energie e avere la mentalità giusta per fare un’altra bella prestazione".