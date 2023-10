Champions, ecco quale partita si vedrà in tv in chiaro: il programma

ROMA - Archiviata la pausa nazionali e ripresi i campionati, adesso è tempo di Champions League. Da martedì 24 ottobre si riparte con la terza giornata della fase a gironi e con quattro squadre italiane di nuovo in campo. Tra queste, per essere trasmessa in chiaro in tv, è stata scelta la gara del Napoli di Rudi Garcia. I Campioni d'Italia, contro l'Union Berlino, saranno chiamati a riscattare il ko casalingo con il Real Madrid della scorsa giornata.