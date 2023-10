Psg, carica Luis Enrique: "È il girone della morte, con il Milan due sfide decisive"

Psg-Milan (mercoledì 25 ottobre, ore 21): segui la diretta

Luis Enrique e la doppia sfida con il Milan

A guidare il girone c'è il Newcastle con 4 punti, poi il Psg a 3, il Milan a 2 e infine il Borussia Dortmund, ultimo a un punto. "Il doppio confronto con il Milan è un 'tornado' ma lo è per tutte le squadre del gruppo. Sembra quasi un momento - spiega Luis Enrique - da eliminazione diretta, ma sono solo due partite tra due squadre e credo che fino all'ultimo non sapremo chi si qualificherà. Sono partite vitali ma lo saranno anche per loro. Dovremo sfruttare di giocare davanti al nostro pubblico".

Champions League: le classifiche

Luis Enrique elogia Donnarumma

L'ex tecnico di Roma, Barcellona e nazionale spagnola elogia poi il suo portiere Donnarumma, grande ex della sfida contro il Milan: "Prima di arrivare al Psg sapevo che Donnarumma era un giocatore di livello mondiale - ha detto Luis Enrique -, ma abbiamo tutti margini di miglioramento e lui può ancora migliorare. E poi è un grande giocatore e un grande essere umano e non è sempre così". Il tecnico iberico ha invece glissato quando gli è stato chiesto un nome per il vincitore del Pallone d'oro, il premio che verrà assegnato tra meno di una settimana. "Chi lo merita tra Haaland, Messi e Mbappé? Non lo so", ha risposto dopo qualche attimo di silenzio e sbuffando.

