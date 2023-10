Probabili formazioni Feyenoord-Lazio: torna Immobile dal 1'

ROTTERDAM (OLANDA) - La Lazio fa visita al Feyenoord per la 3ª giornata della fase a gironi di Champions League : allo stadio De Kuip di Rotterdam il calcio d'inizio è fissato per le 18:45.

La probabile formazione di Slot

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao. A disposizione: Lamprou, Wellenreuther, Dilrosun, Jahanbakhsh, Linger, Arnaud, Lopez, Beelen, Milambo, Sauer, Ueda, Van den Belt. Allenatore: Slot.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Casale, Lazzari, Lu. Pellegrini, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Pedro, Isaksen, Castellanos. Allenatore: Sarri.

Sarri rilancia Immobile dal 1'. Per Slot c'è Gimenez centravanti

Novità in attacco per Sarri che rilancia capitan Immobile dal 1' con F. Anderson e Zaccagni ai suoi lati. A centrocampo confermato Vecino con Rovella playmaker, in difesa la coppia di centrali titolari sarà composta da Patric e Romagnoli con Marusic sulla destra e Hysaj a sinistra. Modulo speculare per Slot che si affida a Gimenez centravanti, coadiuvato da Paixao e Stengs. Timber in cabina di regia con Wieffer e Zerrouki mezzali, l'ex viola Hancko e Geertruida a guidare la difesa davanti a Bijlow.