Ultras del Milan cercano lo scontro con quelli del Psg... ma sbagliano curva

L'errore degli ultras del Milan

Incappucciati e con le aste delle bandiere in mano, un gruppo di ultras rossoneri ha cercato lo scontro con i tifosi del Paris Saint Germain. Ma non si sono accorti che nel settore vicino non erano presenti gli ultras parigini, ma famiglie e tifosi che non avevano nulla a che fare con il tifo organizzato. La situazione, anche grazie all'intervento degli steward, è poi tornata alla normalità.