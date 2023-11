Diretta Lazio-Feyenoord 0-0: ora LIVE la partita di oggi

21:32

31' - Super parata di Provedel

Gimenez la gira in area verso il palo lontano, Provedel, si distende e fa una grandissima parata. Palla in angolo, ma che pericolo per la Lazio.

21:32

30' - Romagnoli di testa, palla fuori

Azione insistita dei biancoceleste, poi il cross arriva dalla destra con Felipe Anderson. Stacca Romagnoli, in avanti per l'angolo, ma la palla finisce fuori.

21:21

20' - Cambio forzato per Slot

Nieuwkoop non ce la fa ed esce in barella. Al suo posto dentro Trauner.

21:18

15' - Scontro tra Nieuwkoop e Hysaj, sanitari in campo

Nieuwkoop blocca Hysaj, ma l'impatto è fortissimo. Ha la peggio il difensore del Feyenoord che ha bisogno dei sanitari. Taglio profondo sopra l'occhio, ci sarà il cambio per Slot.

21:15

13' - Problemi per Zaccagni

Zaccagni cerca un anticipo, nella ricaduta il piede si impunta e il ginocchio rimane sotto. Stengs va al tiro, nessun problema per Provedel. Sanitari Lazio in campo per l'esterno di Sarri, che però sembra non avere grandi problemi.

21:08

7' - La Lazio chiede un rigore

Palla vagante in area, Felipe Anderson calcia ma viene disturbato da Hartman. Leggermente sbilanciato il brasiliano, ma contatto leggero. Si prosegue.

21:06

5' - Ci prova Vecino di testa

Angolo da destra battuto da Luis Alberto, Vecino stacca da solo ma colpisce malissimo. Inizio sprint della Lazio e Olimpico caldissimo.

21:03

1' - Si è acceso subito Zaccagni

Fuga sulla destra per Zaccagni, poi fallo di Nieuwkoop: il difensore del Feyenoord prende il primo giallo della partita.

21:01

1' - Inizia Lazio-Feyenoord

Si parte! Lazio con completo biancoceleste, Feyenoord con divisa bianca e rossa. Primo pallone per gli olandesi.

20:47

I numeri della Lazio

La Lazio ha vinto solo uno dei cinque incontri europei con il Feyenoord (1N, 3P), il successo è però arrivato nell’ultimo confrontro in casa dei biancocelesti: 4-2 nella scorsa stagione di Europa League. Qui tutte le statistiche del match.

20:40

Le parole di Vecino

"Servirà la miglior Lazio sappiamo che affrontiamo una squadra difficile, speriamo di fare una bella gara e di portare a casa la vittoria. Loro sono una squadra aggressiva e intensa con buoni giocatori, vediamo quando inizia la partita che atteggiamento avranno sapendo che sono più avanti di noi in classifica. Speriamo che stavolta vincere contro il Feyenoord qui ci porti a passare il girone, cosa che purtroppo non è avvenuta lo scorso anno". Così Matias Vecino a Lazio Style Channel.

20:36

Le parole del ds Fabiani

Ai microfoni di Mediaset ha parlato il ds della Lazio, Angelo Fabiani: "Stasera è importante fare risultato per cercare di centrare il passaggio del turno. Quella di oggi sarà una gara difficile contro una squadra ostica, sarà importante non commettere alcune disattenzioni che nella gara d’andata ci hanno penalizzato. Tra Sarri e Lotito c’è un ottimo rapporto, ieri il tecnico ha voluto ribadire quello che ha detto circa un anno fa ovvero che vorrebbe chiudere qui la carriera. Ha fatto bene a rimarcare questo concetto. Passare il turno sarebbe importantissimo per i ragazzi, per l’ambiente, per la crescita di questa società. Sappiamo che è una gara difficile ma non proibitiva, dovremo fare una gara attenta e intelligente".

20:33

Nel centro di Roma allerta massima

La Barcaccia a Piazza di Spagna transennata come misura anti tifosi-Feyenoord. Tanta polizia nel centro della Capitale per gli olandesi che sono sbarcati nelle ultime ore. Trasferta vietata, ma questo non ha impedito a molti supporter del Feyenoord di arrivare a Roma.

20:13

La protesta dei tifosi della Lazio

Olimpico non pieno causa costo troppo alto dei biglietti. E i tifosi, fuori lo stadio, hanno mostrato uno striscione: "50 euro per un settore popolare vi dovreste vergognare".

19:57

La situazione nel girone della Lazio

Nell'altro incontro del Gruppo E di stasera, l'Atletico Madrid ospita il Celtic al Metropolitano. Gli spagnoli si trovano tra Feyenoord e Lazio al secondo posto con cinque punti, mentre il Celtic è in fondo alla classifica con un solo punto. Le due squadre hanno pareggiato a Glasgow nella terza giornata. Feyenoord primo nel girone con 6 punti, Atletico a 5, Lazio 4, Celtic 1.

19:52

Lazio-Feyenoord, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Pellegrini, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos, Cataldi, Gila, Rovella.

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Zerrouki, Wiffer; Stengs, Gimenez, Paixao. All. Slot. A disposizione: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van Den Belt, Ivanusec, Trainer, Milambo, Lingr.

19:45

Lazio, con il Feyenoord ci si gioca tutto

Punti per il girone e la voglia di riscatto dopo il ko dell'andata. La Lazio chiamata a vincere contro il Feyenoord e riaprire il discorso qualificazione. Gli olandesi primi comandano il girone. Fischio d'inizio alle ore 21.

Roma - Stadio Olimpico