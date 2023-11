Lazio, Immobile e il record dei 200 gol: l’emozione è in Champions

ROMA - Un gol per portare la Lazio in vantaggio dopo un bel primo tempo giocato contro il Feyenoord. Non una rete qualunque: sono 200 per Ciro Immobile con la maglia biancoceleste. Record storico centrato all’Olimpico con una bella festa sotto la Curva Nord con i tifosi scatenati. Numeri super: 165 segnati in A, 16 in Europa League, 10 in Coppa Italia, 6 in Champions, 2 in Supercoppa italiana, uno in Conference League.