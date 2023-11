Tifosi del Milan furiosi con Donnarumma: insulti e fischi a San Siro. Volano dollari falsi in campo

Una bordata assordante di fischi e una serie di cori offensivi per accogliere il grande ex Gigio Donnarumma. L'ex portiere rossonero torna per la prima volta a San Siro da avversario del Milan con il suo Paris Saint-Germain. Al momento dell'ingresso sul terreno di gioco per il riscaldamento, i tifosi presenti sugli spalti hanno fatto partire una serie di fischi e il coro 'figlio di….' contro il loro ex idolo.