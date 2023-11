Lazio-Feyenoord 1-0: guarda i gol e gli highlights. Immobile fa 200

La Lazio batte 1-0 il Feyenoord all'Olimpico nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Decisivo il gol di Immobile nel recupero del primo tempo dopo aver dribblato il portiere su assist di Felipe Anderson. Per il capitano biancoceleste si tratta del gol numero 200 con la maglia della Lazio. Con questo successo la squadra di Sarri scavalca gli olandesi e si porta al secondo posto nel Gruppo E con 7 punti, a meno uno dalla capolista Atletico Madrid e a più sul club di Rotterdam.