Benfica-Inter 3-3: tabellino, statistiche e marcatori

LISBONA (PORTOGALLO) - Gran rimonta dell'Inter in casa del Benfica dopo un primo tempo da incubo chiuso sullo 0-3 per effetto della tripletta dell'ex Joao Mario: i nerazzurri riacciuffano il pari nella ripresa con le reti di Arnautovic, Frattesi e Sanchez, termina 3-3 con i portoghesi che chiudono in dieci uomini per il rosso ad Antonio Silva al 41' del secondo tempo.