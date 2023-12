Simeone: "Amo la Lazio, impossibile dimenticarla"

MADRID - Entrambe qualificate, entrambe a caccia del primo posto. Atletico Madrid e Lazio pronte a sfidarsi domani sera al Metropolitano. Un match importante per Diego Simeone, per sempre legato alla storia biancoceleste e pronto a ritrovare la sua ex squadra dopo il match d'andata: "Il primo posto? Conta allo stesso modo anche per la Lazio. Terminare al primo posto sarebbe un bene. Non è determinante, ma sarebbe importante per la società. Domani vedremo chi arriverà primo. Hanno fatto una buona Champions, nonostante non stiano attraversando un buon momento in campionato. Sarà una sfida dura in cui si vedrà un bel calcio", le parole del Cholo in conferenza stampa.