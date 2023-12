Champions League, serata storica: finita l'era del format con gli otto gironi

Champions League, il nuovo format

La formula con otto gironi, dalla A alla H, sarà sostituita da un unico grande girone in cui saranno presenti ben 36 squadre (4 in più rispetto alle solite 32) suddivise in 4 fasce da 9. Ogni squadra disputerà 8 partite nel girone, quindi 2 in più rispetto alle sei della fase a gironi. Le avversarie saranno stabilite da un sorteggio che terrà conto del ranking per club. Ciascuna squadra giocherà contro due avversarie per fascia. Le prime otto saranno direttamente qualificate agli ottavi, dalla 9ª alla 24ª disputeranno i play-off mentre dalla 25ª in poi saranno eliminate.

Champions League, addio alla fase a gironi

Cala dunque il sipario sulla fase a gironi, con l'edizione 2023/24 che ha rappresentato la 21ª e ultima volta di questo format. Sparirà anche la formula delle partita andata e ritorno, con ogni squadra nell'unico girone che giocherà quattro partite in casa e quattro in trasferta.