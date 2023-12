Diretta Newcastle-Milan 0-0: ora LIVE la partita di oggi

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - Il Milan è chiamato a vincere a tutti i costi e sperare nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League contro il Newcastle di Eddie Howe: nel gruppo F, con il B. Dortmund già qualificato, al momento i rossoneri sono fuori anche dall'Europa League. Segui la gara del St. Jame's s Park in diretta sul nostro sito.

21:19

17' - Schar calcia alto

Schar arriva al tiro quasi al limite dell'area, ma la conclusione non inquadra la porta e termina sopra la traversa

21:15

14' - Pericoloso Joelinton

Ancora Joelinton in area Milan, il suo tiro però è debole e Maignan blocca agevolmente

21:14

13' - Ripartenza Milan con Leao

Leao conduce un contropiede ma nei pressi dell'area non controlla bene, riuscendo comunque a servire Pulisic: il cross dell'americano termina sul fondo

21:13

12' - Joelinton ci prova dalla distanza

Joelinton calcia dal limite dell'area, il suo tiro deviato è destinato al calcio d'angolo ma Maignan di piede manda in fallo laterale

21:12

10' - Pressing costante da una parte e dall'altra

Entrambe le squadre pressano altissimo, finora nessuna grande occasione da rete per Newcastle e Milan

21:09

7' - Giroud resta a terra dolorante

Fallo di Lascelles su Giroud che riceve una sbracciata sulla nuca, Makkelie non ammonisce il bianconero

21:05

5' - Punizione Newcastle: Trippier manda alto di poco

Fallo di Pulisic su Gordon, calcio di punizione per il Newcastle quasi sulla lunetta dell'area di rigore. Batte Trippier che scavalca la barriera, ma la palla si abbassa troppo tardi e termina sul fondo

21:04

2' - Brivido in area Milan!

Almiron crossa dalla destra, Tomori svirgola e per poco non beffa Maignan che però è attento. Sul proseguimento dell'azione fallo di Wilson sul portiere del Milan e punizione per i rossoneri

21:02

1' - Punizione Milan

Pressing di Joelinton nei pressi dell'area del Milan, fallo su Loftus-Cheek: Makkelie fischia punizione per i rossoneri

21:01

1' - Newcastle-Milan è cominciata!

Calcio d'inizio al St. James's Park, Newcastle-Milan è cominciata: battono i rossoneri

20:35

Milan in campo con la terza maglia

Contro il Newcastle il Milan scenderà in campo indossando la terza maglia: la particolarità della divisa è nella combinazione dei colori (rosa, azzurro e verde acqua) scelti per celebrare la cultura dell'inclusività e della "diversity"

20:21

1500 i tifosi rossoneri al St. James's Park

Per la fondamentale gara contro il Newcastle al St. James's Park il Milan non sarà solo: sono circa 1500 i tifosi rossoneri presenti. Da segnalare alcuni momenti di tensione nel tragitto verso lo stadio tra milanisti e tifosi di casa. Fortunatamente è tutto rientrato senza bisogno dell'intervento della polizia

20:15

Leao torna titolare dopo un mese

Pioli ritrova finalmente Leao dal 1': il portoghese mancava dall'11 novembre, quando ha lasciato il campo dopo 9' per un infortunio muscolare nella sfida contro il Lecce. In Champions, invece, l'ultima apparizione risale a Milan-Psg 2-1 dove Leao è andato anche in gol

20:02

Newcastle-Milan: le formazioni ufficiali

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. A DISPOSIZIONE: Harrison, Karius, Dummett, Isak, Hall, Burn, Longstaff. ALLENATORE: Howe.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Théo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A DISPOSIZIONE: Mirante, Nava, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Pobega, Krunic, Traoré, Nsiala, Bartesaghi. ALLENATORE: Pioli.

19:51

Pioli nel pre gara: "Missione possibile, abbiamo solo questa possibilità"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Amazon Prime nel pre gara di Newcastle-Milan: “Missione possibile? Deve essere così, anche se è una gara difficile contro un avversario tosto e che gioca in casa sua. Dobbiamo credere nelle nostre qualità, abbiamo solo questa possibilità”. “Sarà una gara molto mentale, sappiamo loro come impostano ma abbiamo le qualità per fargli male, lo abbiamo fatto vedere già all’andata”. Sullo 0-0 di San Siro contro gli inglesi: “Non è questo il momento di parlarne, solo a Parigi abbiamo perso meritatamente e nelle altre gare il livello è stato alto, anche se non abbiamo portato a casa risultati per questione di dettagli”. E ancora: “Il Newcastle è una squadra molto verticale e profonda, hanno qualità e uno come Joelinton che si inserisce bene sulle palle inattive”. La chiosa di Pioli è sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Ibra l’ho sentito, ma non credo abbia parlato con i ragazzi. Comincia un nuovo percorso con intelligenza, rispetto e determinazione, per noi sarà una risorsa in più”.

19:45

19:41

La classifica del girone F

Questa la classifica del Gruppo F dopo cinque giornate:

B.Dortmund 10

Psg 7

Newcastle 5

Milan 5

Newcastle upon Tyne - St. James's Park