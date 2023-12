Il Psg pareggia a Dortmund e va agli ottavi di Champions, avanti anche il Porto

ROMA - Un pareggio che non basta a vincere il Gruppo F quello ottenuto in rimonta a Dortmund dal Psg, che grazie all'1-1 con il Borussia stacca però il pass per gli ottavi di Champions League come seconda classificata davanti al Milan (vittorioso a Newcastle) , che ha chiuso con gli stessi punti ma in svantaggio negli scontri diretti . A sbloccare il match sono i padroni di casa con Adeyemi (51'), ma il Paris Saint-Germain riesce a pareggiare poco dopo con il 17enne Zaire-Emery (56') per poi vedersi annullare al 76' per fuorigioco la rete del possibile sorpasso siglata da Mbappé. Successo inutile invece per il Celtic nel Gruppo E (quello della Lazio, battuta a Madrid dall'Atletico ma agli ottavi da seconda ): 2-1 casalingo al Feyenoord grazie a un rigore trasformato da Palma (33') e alla rete segnata nel finale da Lagerbielke (90'+1') dopo il momentaneo pari degli olandesi ('retrocessi' da terzi in Europa League) firmato da Minteh (82').

Gruppo H: Porto avanti tra le polemiche, Barcellona ko

Vittoria con il brivido e nonostante le polemiche per il Porto, che nello scontro diretto per il secondo posto nel Gruppo H supera 5-3 in casa lo Shakhtar. Dopo il vantaggio trovato in avvio con Galeno (9') la squadra di Sergio Coincecao si fa beffare al 29' quando praticamente si ferma vedendo l'assistente di linea alzare la bandierina per segnalare un fuorigioco, mentre l'arbitro rumeno Kovacs lascia proseguire l'azione per far sì che sia poi il Var a giudicare: Zubkov così crossa e Sikan insacca tra le proteste dei portoghesi (ammoniti dalla panchina il portiere Ramos e il tecnico Coincecao), con la rete infine convalidata dopo il check del Var. È solo un'illusione però per gli ucraini, infilati ancora prima dell'intervallo da Galeno (43') che nella ripresa serve poi l'assist per il tris a Taremi (62') e quello per il poker al 40enne Pepe (76'), che già di recente aveva 'strappato' a Totti il record di marcatore più anziano in Champions League. Indolore così il precedente autogol di Eustaquio (72') mentre nel finale c'è gloria anche per Francisco Coincecao, figlio dell'allenatore biancazzurro che appena entrato va a segno e festeggiacosì un giorno prima il suo 21° compleanno, e per Eguinaldo che rende meno amaro il passivo per lo Shakhtar (88'). Nell'altro match del girone successo prestigioso ma inutile conquistato dall'Anversa (già fuori da tutto) contro un Barcellona già certo del primo posto (3-2): due volte avanti con Vermeeren (2') e Janssen (56') e due volte ripresi da Torres (35') e Guiu (90'+1'), i belgi la spuntano all'ultimo tuffo in un emozionante finale con Ilenikhena (90'+2').

Gruppo G: City a punteggio pieno, vince il Lipsia

Nessuna sorpresa nel Gruppo G, dove tutto era già deciso prima di questa ultima giornata. Il Manchester City di Pep Guardiola, senza l'infortunato Haaland e con diverse 'riserve' in campo, con la vetta già blindata passa sul campo della Stella Rossa e chiude il girone a punteggio pieno. I campioni d'Inghilterra e d'Europa prendono il largo con Hamilton (19') e Bobb (62'), i serbi accorciano con Hwang (76') ma è Phillips su rigore a calare il tris per il City (40'), rendendo indolore il gol segnato dai padroni di casa nel finale con Katai (90'+1'). Successo casalingo invece per il Lipsia, già certo del secondo posto e vittorioso sugli svizzeri dello Young Boys (terzi e 'retrocessi' agli spareggi di Europa League): finisce 2-1 per i tedeschi che passano in vantaggio al 56' con Sesko (al quale era stato annullato un gol per fuorigioco in avvio su intervento del Var), vengono ripresi quasi immediatamente da Colley (53') ma trovano la rete del nuovo sorpasso con Forsberg (56').

