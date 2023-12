Pazzesco ai sorteggi Champions, Zanetti senza accredito fermato dalla security!

Zanetti in ritardo ai sorteggi di Champions: cosa è successo

"Dopo una lunga corsa siamo arrivati in tempo per il sorteggio". Così Zanetti aveva scherzato, in diretta su Sky Sport, sul suo ritardo alla 'Casa del 'Calcio Europeo'. Una frase eloquente, che non ha fatto altro che sottolineare le difficoltà che l'ex numero 4 nerazzurro ha riscontrato nell'accesso alla sala in cui si stava per svolgere la cerimonia. In particolare, un video diventato subito virale sui social dimostra effettivamente quanto accaduto: al momento di entrare nella sala Zanetti viene prontamente bloccato da un addetto alla sicurezza, che lo ferma. Non può entrare. L'ex calciatore dice di essere il vicepresidente dell'Inter ma l'uomo è inflessibile. I due discutono per alcuni secondi, a cerimonia già iniziata. La situazione si sblocca poco dopo, con l'ex capitano interista che fa valere le sue ragioni e prende posto all'interno della sala, giusto in tempo per conoscere l'avversario dei nerazzurri agli ottavi: l'Atletico Madrid dell'ex Simeone.