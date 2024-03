Bayern Monaco-Lazio, arbitra Vincic: i precedenti

ROMA - Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di Champions League in programma in Germania martedì sera. All'andata all'Olimpico i biancocelesti vinsero per 1-0. Assistenti di Vincic i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo Matej Jug. Al Var Nejc Kajtazovic e Rade Obrenovic. Tre i precedenti con Vincic: Europa League 2017/2018 contro la Steaua Bucarest (5-1 per i biancocelesti), Europa League 2018/2019 contro il Siviglia (1-0 per gli spagnoli) e l’ultimo, in Champions contro l’Atletico Madrid a settembre del 2023 (1-1).