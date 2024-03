Manchester City-Copenaghen diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Il Manchester City arriva alla gara forte delle due reti di vantaggio dalla gara d'andata: in quell'occasione erano andati a segno De Bruyne, Silva e Foden; mentre per il Copenaghen era stato Mattsson ad entrare nel tabellino per l'1-3 finale.

Dopo quella gara gli uomini di Guardiola avevano pareggiato contro il Chelsea in Premier per poi incasellare quattro vittorie di fila tra campionato ed FA Cup. Diverso il discorso per i danesi, che dopo aver raccolto sei punti campionato, hanno perso lo scontro diretto per la testa della classifica contro il Midtjylland.