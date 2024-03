Barcellona-Napoli ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo l'uno a uno dell'andata al Maradona, Barcellona e Napoli si sfidano per un posto ai quarti di finale di Champions League. Gara fondamentale che vale una stagione per entrambe le squadre.

Barcellona-Napoli, l'orario

La partita Barcellona-Napoli si giocherà allo Stadio Olimpico di Montjuic con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Barcellona-Napoli in diretta tv

Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Infinity+. Potrete seguire la sfida anche con la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Barcellona-Napoli in streaming

Barcellona-Napoli sarà visibile live in streaming scaricando le applicazioni Mediaset Infinity, Infinity+, Sky Go e Now tv sui vostri smartphone o tablet e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.