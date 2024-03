L'Inter si affida a Lautaro: perché ha un conto aperto con l'Atletico

Non è essenziale che ci sia la luna piena, possono bastare una serata di gala e la fame di gol di Lautaro Martinez. Domani è la notte del Toro, che in Spagna sa come si fa e più di chiunque altro può spianare la strada all’Inter verso i quarti di Champions. Il centravanti argentino in terra spagnola è già andato a segno quattro volte, punendo in due occasioni il Barcellona, una il Real Madrid e più di recente la Real Sociedad, quest'ultima colpita a settembre a San Sebastian all’inizio della fase a gironi. Il ruolino è di tutto rispetto, soprattutto alla luce del fatto che la punta di Bahia Blanca fa centro decisamente meno nel principale torneo continentale rispetto alla serie A, come raccontano le 12 reti in Champions in 43 partite rispetto ai 102 gol messi a referto in 198 gare in massima serie. In Spagna Lautaro è rimasto a secco appena due volte, ossia in un altro match a Barcellona (nell’ottobre 2018, giocando appena 27’) e in un altro a Madrid contro il Real (nel dicembre 2021) con i nerazzurri sconfitti per 2-0 in entrambe le occasioni. Il discorso è a parte per l’Europa League, dove nella stagione 2019/20 non trovò il gol contro il Getafe agli ottavi e contro il Siviglia in finale in un’edizione condizionata dalla pandemia e con le sfide giocate su campo neutro.