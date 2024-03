Atletico Madrid-Inter ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Atletico Madrid-Inter, la cronaca

Atletico Madrid e Inter si giocano tanto questa sera al Civitas Metropolitano. Si riparte dall'1-0 maturato nel match d'andata, giocato al Meazza e deciso da un gol di Marko Arnautovic, oggi assente per infortunio. Si tratta di un risultato importante per i nerazzurri, che hanno la possibilità di passare il turno anche con un pareggio. Se l'Atletico dovesse vincere con un gol di scarto, si andrebbe ai tempi supplementari. Con più di una rete, invece, approderebbe direttamente ai quarti di finale. Momento di forma straordinario per la formazione di Simone Inzaghi, che ha archiviato il discorso Scudetto e adesso può concentrarsi esclusivamente sulla Champions League, nonostante qualche defezione. Dopo la finale dello scorso anno, persa con il Manchester City di Guardiola, l'obiettivo è arrivare nuovamente in fondo alla competizione.