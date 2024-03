Thuram strizza le parti basse di Savic: la curiosa reazione durante Atletico-Inter

Un momento singolare nel corso dei supplementari di Atletico Madrid-Inter , valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League : Thuram e Savic si sono agganciati nel corso dello sviluppo di un'azione e l'attaccante nerazzurro ha dato una stretta alle parti basse dell'avversario che lo pressava. Savic è poi è crollato a terra dolorante.

Thuram e Savic, chiarimento tra le risate

Thuram non è stato neppure ammonito, Inzaghi lo ha sostituito di lì a poco con Sanchez poiché il francese era stremato ma, prima che lasciasse il campo, c'è stato tempo per un chiarimento affettuoso e divertito con il difensore. I due sono scoppiati a ridere spintonandosi bonariamente per sdrammatizzare su quanto accaduto. L'Inter è stata eliminata dopo i rigori.