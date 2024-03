Capello durissimo sull’Inter e su Thuram: “Una cosa non bella”

ROMA - “Nelle ultime due partite in campionato l'Inter ha sempre sofferto, non so se si è adagiata un po', mi ha dato un po' questa impressione”. Fabio Capello analizza il ko dei nerazzurri in Champions League contro l’Atletico Madrid. A Sky Sport l’ex allenatore e opinionista ha continuato: “Ha giocato sotto ritmo, non da Inter, è mancato proprio lo spirito che abbiamo visto finora. L’Inter nelle partite di Champions non è stata così forte e dirompente come in campionato dove fa sempre quattro gol. In Champions ha vinto ma ha segnato poco. Il campionato italiano è più facile. Una squadra come l’Inter deve puntare a tutti gli obiettivi, con la rosa che ha”.